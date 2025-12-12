Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
|
12.12.2025 04:13:00
Should You Buy D-Wave Quantum Stock While It's Under $30?
Quantum computing specialist D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) has been on a thrill ride recently. As of Dec. 10, the stock has gained an eye-popping 2,470% from Nov. 1, 2024. It's also down 40% from October's all-time peak.Trading at $27.30 per share at the moment, D-Wave's stock is back below $30 per share after soaring as high as $46.75. Is this dip a great time to load up on D-Wave stock?In a word: No.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
