Should You Buy Eaton While It's Below $340?
Over the past year, Eaton's (NYSE: ETN) stock price has fallen about 2%. Basically, it has gone nowhere, but in an exciting manner. At one point over this span, the shares fell roughly 30%, putting Eaton into its own personal bear market. After a recovery and push to new highs, it fell again, this time just shy of 20%.The industrial giant's stock is bouncing higher again and is now down just 15% from its 52-week high. Should you buy the stock as it starts to rebound?Eaton is a globally diversified industrial company. Its core business is making products that help to control the flow of power. About 50% of revenue comes from the company's North American electrical division. Another 25% of the top line comes from its international electrical business.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
