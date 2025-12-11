Quantum Computing Aktie
WKN DE: A2NB6G / ISIN: US74766W1080
|
11.12.2025 15:45:00
Should You Buy Quantum Computing Stocks in 2026?
Quantum computing is an investing theme that has delivered massive returns for shareholders. In the last three years, the big four pure-play quantum stocks -- IonQ (NYSE: IONQ), Quantum Computing Inc. (NASDAQ: QUBT), Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI), and D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) -- have all generated at least 500% cumulative stock returns.Catalyzed by an optimistic tone in the business world around quantum computing technology, these stocks have investors betting on a quantum revolution changing the world. With the stocks dipping from highs set in October of this year, should you buy quantum computing stocks as we get ready to flip the calendar to 2026?The answer is clear if you look at the underlying financials.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Quantum Computing Inc Registered Shs
|12,83
|2,15%
