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28.05.2026 06:31:29
Shradha AI Technologies legte Quartalsergebnis vor
Shradha AI Technologies präsentierte am 26.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 0,48 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shradha AI Technologies 0,350 INR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 73,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 53,3 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 30,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,73 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,58 INR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite standen 188,57 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 147,95 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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