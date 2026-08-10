Shricon Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Shricon Industries stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,58 INR, nach 0,730 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 8,3 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,2 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at