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17.08.2026 06:31:29
Sidus Space A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Sidus Space A lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,310 USD erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,6 Millionen USD – eine Minderung von 53,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,3 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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