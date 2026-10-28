Sify Aktie
WKN: 165489 / ISIN: US82655M1071
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28.10.2026 14:00:04
Sify Technologies Turns To Profit In Q2
(RTTNews) - Wednesday, Sify Technologies Limited (SIFY) announced its financial results for the second quarter of fiscal 2026-27, reporting a profit of INR 40 million compared with a loss of INR 275 million in the previous year.
Adjusted EBITDA totaled INR 3,131 million, up from INR 2,361 million in the prior year.
Operating profit increased to INR 1,184 million from INR 709 million in the year-ago quarter.
Revenue rose to INR 13,798 million from last year's INR 10,533 million.
During after hours trading, SIFY was trading at $12.50, up 1.96 percent on the Nasdaq.
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