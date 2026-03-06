Sight Sciences präsentierte Quartalsergebnisse

Sight Sciences hat am 04.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 20,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sight Sciences 19,1 Millionen USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,740 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -1,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 77,36 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 79,87 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at