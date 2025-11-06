Sila Realty Trust A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sila Realty Trust A gab am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,21 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz wurde auf 49,9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 46,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at