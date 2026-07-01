Silver Elephant Mining stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Silver Elephant Mining hat am 29.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,040 CAD je Aktie vermeldet.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,460 CAD gegenüber -0,220 CAD je Aktie im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at