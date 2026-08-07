Simplex Realty: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Simplex Realty hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,49 INR gegenüber -3,810 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 91,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 25,0 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,1 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at