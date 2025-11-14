Simran Wind Project gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Simran Wind Project veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 8,94 INR, nach 8,22 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 91,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,43 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 4,41 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at