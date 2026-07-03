Cedar Fair L.P. Aktie
WKN: 876729 / ISIN: US1501851067
|
03.07.2026 08:03:05
Six Flags Appoints Mark Pauls As COO
(RTTNews) - Six Flags Entertainment Corp. (FUN), on Thursday, appointed Mark Pauls as Chief Operating Officer, effective July 15.
Pauls will take over from Tim Fisher, who will transition to the role of Special Advisor through December 15, providing support during the transition following his role in the integration of Cedar Fair with Six Flags.
Pauls most recently served as Senior Vice President of Operations at Herschend Family Entertainment.
Six Flags Entertainment closed trading 2.59% higher at $20.99 on the New York Stock Exchange. In the after-hours, the stock traded 0.91% lesser at $20.80.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cedar Fair L.P.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Cedar Fair L.P.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht höher ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Allzeithoch fester -- Asiens Börsen beenden Handel im Plus
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu. Der deutsche Leitindex beendete die Sitzung nach neuem Rekord höher. An der Wall Street findet kein Handel statt. Die Märkte in Asien verbuchten vor dem Wochenende Gewinne.