SIX-Handel: Börsianer lassen SPI schlussendlich steigen

Am Montag steht der SPI via SIX zum Handelsschluss 1,05 Prozent im Plus bei 16 137,30 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,112 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,095 Prozent leichter bei 15 954,62 Punkten, nach 15 969,72 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 15 948,56 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 163,59 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Der SPI wies vor einem Monat, am 24.05.2024, einen Wert von 15 936,35 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, mit 15 307,08 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, bei 14 753,71 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 10,76 Prozent. Bei 16 309,66 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit ObsEva (+ 900,00 Prozent auf 0,00 USD), Highlight Event and Entertainment (+ 50,00 Prozent auf 10,50 CHF), HOCHDORF (+ 10,77 Prozent auf 7,20 CHF), Calida (+ 5,32 Prozent auf 31,65 CHF) und Klingelnberg (+ 5,00 Prozent auf 17,85 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Molecular Partners (-22,22 Prozent auf 7,00 CHF), Spexis (-12,50 Prozent auf 0,04 CHF), Meyer Burger (-7,59 Prozent auf 0,01 CHF), GAM (-7,45 Prozent auf 0,22 CHF) und Perrot Duval SA (-7,14 Prozent auf 52,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 113 572 365 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 251,896 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

SPI-Fundamentaldaten

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Adecco SA-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,76 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at