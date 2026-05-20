SIX-Handel SLI beginnt die Sitzung mit Verlusten

Der SLI fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Mittwochmorgen in die Verlustzone.

Der SLI sinkt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,27 Prozent auf 2 117,04 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,229 Prozent auf 2 117,98 Punkte an der Kurstafel, nach 2 122,84 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 119,25 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 116,58 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1,53 Prozent. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 20.04.2026, bei 2 142,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.02.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 200,58 Punkten. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 20.05.2025, bei 2 029,24 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 1,58 Prozent. Bei 2 223,32 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Logitech (+ 1,42 Prozent auf 82,74 CHF), VAT (+ 0,99 Prozent auf 591,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,68 Prozent auf 80,22 CHF), Sonova (+ 0,30 Prozent auf 200,60 CHF) und UBS (+ 0,22 Prozent auf 36,23 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Nestlé (-0,98 Prozent auf 79,12 CHF), Schindler (-0,92 Prozent auf 259,60 CHF), SGS SA (-0,87 Prozent auf 86,58 CHF), Richemont (-0,78 Prozent auf 153,40 CHF) und Roche (-0,73 Prozent auf 327,10 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 327 187 Aktien gehandelt. Mit 279,269 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,73 erwartet. Zurich Insurance lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,74 Prozent.

Redaktion finanzen.at