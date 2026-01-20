Alcon Aktie
WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467
|SLI-Entwicklung
|
20.01.2026 15:59:21
SIX-Handel SLI gibt nachmittags nach
Der SLI sinkt im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 1,07 Prozent auf 2 124,90 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,544 Prozent auf 2 136,11 Punkte an der Kurstafel, nach 2 147,79 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 118,38 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 133,15 Punkten erreichte.
So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bei 2 131,01 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 20.10.2025, bei 2 039,28 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 20.01.2025, einen Stand von 1 996,39 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 1,21 Prozent. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 185,70 Punkten. Bei 2 118,38 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
SLI-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Alcon (+ 1,86 Prozent auf 62,32 CHF), Sonova (+ 1,83 Prozent auf 216,50 CHF), VAT (+ 1,33 Prozent auf 501,60 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,06 Prozent auf 178,70 CHF) und Straumann (-0,29 Prozent auf 97,00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Logitech (-4,15 Prozent auf 72,60 CHF), Temenos (-3,24 Prozent auf 74,65 CHF), Nestlé (-2,22 Prozent auf 73,03 CHF), Helvetia Baloise (-1,79 Prozent auf 197,20 CHF) und Lindt (-1,70 Prozent auf 10 980,00 CHF) unter Druck.
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1 594 330 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 299,488 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick
Im SLI präsentiert die Adecco SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,49 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
