Alcon Aktie

Alcon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SLI-Entwicklung 20.01.2026 15:59:21

SIX-Handel SLI gibt nachmittags nach

SIX-Handel SLI gibt nachmittags nach

Der SLI bewegt sich heute auf rotem Terrain.

Der SLI sinkt im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 1,07 Prozent auf 2 124,90 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,544 Prozent auf 2 136,11 Punkte an der Kurstafel, nach 2 147,79 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 118,38 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 133,15 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bei 2 131,01 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 20.10.2025, bei 2 039,28 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 20.01.2025, einen Stand von 1 996,39 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 1,21 Prozent. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 185,70 Punkten. Bei 2 118,38 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Alcon (+ 1,86 Prozent auf 62,32 CHF), Sonova (+ 1,83 Prozent auf 216,50 CHF), VAT (+ 1,33 Prozent auf 501,60 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,06 Prozent auf 178,70 CHF) und Straumann (-0,29 Prozent auf 97,00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Logitech (-4,15 Prozent auf 72,60 CHF), Temenos (-3,24 Prozent auf 74,65 CHF), Nestlé (-2,22 Prozent auf 73,03 CHF), Helvetia Baloise (-1,79 Prozent auf 197,20 CHF) und Lindt (-1,70 Prozent auf 10 980,00 CHF) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1 594 330 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 299,488 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Im SLI präsentiert die Adecco SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,49 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alcon AG

mehr Nachrichten