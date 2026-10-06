SIX-Handel: SLI legt zu

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Mittag.

Um 12:10 Uhr legt der SLI im SIX-Handel um 1,04 Prozent auf 2 239,23 Punkte zu. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,537 Prozent auf 2 228,00 Punkte an der Kurstafel, nach 2 216,11 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Dienstag bei 2 227,84 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 245,98 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 2 299,48 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 06.07.2026, bei 2 301,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, lag der SLI noch bei 2 038,42 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 4,10 Prozent zu Buche. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Lonza (+ 2,82 Prozent auf 591,00 CHF), Sika (+ 2,51 Prozent auf 179,40 CHF), Sonova (+ 2,07 Prozent auf 256,80 CHF), Sandoz (+ 1,77 Prozent auf 71,24 CHF) und Straumann (+ 1,75 Prozent auf 93,10 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen VAT (-0,51 Prozent auf 706,00 CHF), Julius Bär (-0,41 Prozent auf 73,38 CHF), Swisscom (-0,39 Prozent auf 638,50 CHF), Swiss Re (-0,11 Prozent auf 141,25 CHF) und Logitech (+ 0,00 Prozent auf 84,50 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 717 049 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 296,952 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,25 zu Buche schlagen. Mit 7,44 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at