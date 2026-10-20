Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
|Index-Performance
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20.10.2026 12:26:53
SIX-Handel SLI präsentiert sich mittags leichter
Am Dienstag sinkt der SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,36 Prozent auf 2 298,08 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,130 Prozent schwächer bei 2 303,32 Punkten, nach 2 306,32 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 305,80 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 294,71 Punkten lag.
SLI-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 215,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, lag der SLI noch bei 2 282,80 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 20.10.2025, den Stand von 2 039,28 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,84 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 352,31 Punkte. Bei 1 915,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Alcon (+ 2,13 Prozent auf 55,72 CHF), Roche (+ 1,60 Prozent auf 386,20 CHF), Novartis (+ 0,82 Prozent auf 125,22 CHF), Galderma (+ 0,78 Prozent auf 175,05 CHF) und Nestlé (+ 0,68 Prozent auf 83,11 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-5,62 Prozent auf 70,50 CHF), VAT (-2,68 Prozent auf 603,00 CHF), Julius Bär (-1,94 Prozent auf 68,64 CHF), Partners Group (-1,47 Prozent auf 603,00 CHF) und Sika (-1,31 Prozent auf 180,90 CHF).
SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im SLI sticht die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 2 253 504 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 325,386 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der SLI-Aktien
Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,44 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|ABB (Asea Brown Boveri)
|76,62
|-4,58%
|Alcon AG
|60,30
|2,34%
|Amrize
|34,57
|2,01%
|Galderma
|189,00
|1,72%
|Julius Bär
|75,04
|0,21%
|Nestlé SA (Nestle)
|89,61
|0,83%
|Novartis AG
|136,76
|1,80%
|Partners Group AG
|660,40
|0,64%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|421,68
|3,52%
|Sika AG
|199,20
|1,48%
|Swiss Re AG
|163,90
|1,55%
|VAT
|653,20
|-1,48%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 316,31
|0,43%
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