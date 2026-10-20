Julius Bär Aktie

Julius Bär für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 20.10.2026 12:26:53

SIX-Handel SLI präsentiert sich mittags leichter

SIX-Handel SLI präsentiert sich mittags leichter

Der SLI zeigt sich am Mittag in Rot.

Am Dienstag sinkt der SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,36 Prozent auf 2 298,08 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,130 Prozent schwächer bei 2 303,32 Punkten, nach 2 306,32 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 305,80 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 294,71 Punkten lag.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 215,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, lag der SLI noch bei 2 282,80 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 20.10.2025, den Stand von 2 039,28 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,84 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 352,31 Punkte. Bei 1 915,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Alcon (+ 2,13 Prozent auf 55,72 CHF), Roche (+ 1,60 Prozent auf 386,20 CHF), Novartis (+ 0,82 Prozent auf 125,22 CHF), Galderma (+ 0,78 Prozent auf 175,05 CHF) und Nestlé (+ 0,68 Prozent auf 83,11 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-5,62 Prozent auf 70,50 CHF), VAT (-2,68 Prozent auf 603,00 CHF), Julius Bär (-1,94 Prozent auf 68,64 CHF), Partners Group (-1,47 Prozent auf 603,00 CHF) und Sika (-1,31 Prozent auf 180,90 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI sticht die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 2 253 504 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 325,386 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,44 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Alle SLI-Werte im Überblick

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alcon AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Alcon AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 76,62 -4,58% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 60,30 2,34% Alcon AG
Amrize 34,57 2,01% Amrize
Galderma 189,00 1,72% Galderma
Julius Bär 75,04 0,21% Julius Bär
Nestlé SA (Nestle) 89,61 0,83% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 136,76 1,80% Novartis AG
Partners Group AG 660,40 0,64% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 421,68 3,52% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 199,20 1,48% Sika AG
Swiss Re AG 163,90 1,55% Swiss Re AG
VAT 653,20 -1,48% VAT

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 316,31 0,43%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen