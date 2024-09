SIX-Handel SLI verliert

Der SLI zeigt sich am Nachmittag mit negativen Notierungen.

Um 15:42 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,74 Prozent tiefer bei 1 953,94 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,517 Prozent auf 1 958,23 Punkte an der Kurstafel, nach 1 968,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 947,53 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 965,79 Zählern.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Verlust von 2,87 Prozent. Der SLI wies vor einem Monat, am 05.08.2024, einen Stand von 1 866,90 Punkten auf. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 05.06.2024, den Wert von 1 973,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.09.2023, wies der SLI einen Stand von 1 733,88 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 10,80 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 023,54 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern markiert.

SLI-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Temenos (+ 1,35 Prozent auf 56,20 CHF), Swiss Life (+ 0,90 Prozent auf 694,20 CHF), Julius Bär (+ 0,87 Prozent auf 47,41 CHF), Swiss Re (+ 0,86 Prozent auf 117,55 CHF) und Swisscom (+ 0,64 Prozent auf 548,50 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil VAT (-4,63 Prozent auf 393,60 CHF), Kühne + Nagel International (-1,92 Prozent auf 255,10 CHF), Givaudan (-1,73 Prozent auf 4 381,00 CHF), Straumann (-1,54 Prozent auf 118,20 CHF) und Novartis (-1,49 Prozent auf 99,42 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 566 672 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 250,860 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Unter den SLI-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Julius Bär-Aktie mit 10,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,63 Prozent bei der Julius Bär-Aktie an.

