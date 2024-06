SIX-Handel: SMI beendet den Handel in der Gewinnzone

Der Handel in Zürich verlief schlussendlich in ruhigen Bahnen.

Am Dienstag beendete der SMI den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 12 008,94 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,288 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,012 Prozent leichter bei 12 005,64 Punkten, nach 12 007,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 11 967,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12 064,99 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, bei 11 272,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.03.2024, wies der SMI einen Stand von 11 477,80 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, einen Stand von 11 443,35 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 7,51 Prozent. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12 086,27 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Lonza (+ 1,55 Prozent auf 492,30 CHF), Nestlé (+ 1,18 Prozent auf 97,60 CHF), Givaudan (+ 1,16 Prozent auf 4 263,00 CHF), Sonova (+ 0,99 Prozent auf 285,80 CHF) und Roche (+ 0,90 Prozent auf 234,20 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil UBS (-2,25 Prozent auf 27,82 CHF), Swiss Re (-1,76 Prozent auf 111,55 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,33 Prozent auf 49,13 CHF), Zurich Insurance (-0,78 Prozent auf 470,30 CHF) und Geberit (-0,69 Prozent auf 548,40 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 6 293 297 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 249,787 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,75 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,79 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at