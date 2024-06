SIX-Handel: SMI beginnt Dienstagshandel in der Gewinnzone

SMI-Handel am Dienstagmorgen.

Um 09:11 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,01 Prozent fester bei 12 007,64 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,288 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,012 Prozent auf 12 005,64 Punkte an der Kurstafel, nach 12 007,04 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 12 015,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 12 001,09 Punkten.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, wurde der SMI mit 11 272,95 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 04.03.2024, erreichte der SMI einen Stand von 11 477,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, einen Stand von 11 443,35 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 7,50 Prozent zu Buche. Bei 12 086,27 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 11 064,90 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Kühne + Nagel International (+ 1,64 Prozent auf 259,90 CHF), Nestlé (+ 0,83 Prozent auf 97,26 CHF), Roche (+ 0,60 Prozent auf 233,50 CHF), Alcon (+ 0,28 Prozent auf 80,22 CHF) und Sonova (+ 0,25 Prozent auf 283,70 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-1,10 Prozent auf 49,24 CHF), Holcim (-1,09 Prozent auf 77,76 CHF), UBS (-0,63 Prozent auf 28,28 CHF), Sika (-0,63 Prozent auf 269,20 CHF) und Logitech (-0,62 Prozent auf 86,84 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 261 648 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 249,787 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Mit 5,79 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at