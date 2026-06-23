SIX-Handel: SMI letztendlich fester

Der SMI befand sich am Abend im Aufwind.

Der SMI notierte im SIX-Handel letztendlich um 0,45 Prozent höher bei 13 910,70 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,614 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 13 796,65 Zählern und damit 0,374 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (13 848,51 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 911,64 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 779,96 Zählern.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 13 503,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.03.2026, wurde der SMI auf 12 389,68 Punkte taxiert. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 23.06.2025, den Stand von 11 854,96 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,01 Prozent zu. Bei 14 063,53 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 053,51 Punkten.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Lonza (+ 2,96 Prozent auf 515,20 CHF), Novartis (+ 2,61 Prozent auf 123,42 CHF), Roche (+ 2,07 Prozent auf 325,20 CHF), Nestlé (+ 1,54 Prozent auf 80,22 CHF) und Swisscom (+ 1,03 Prozent auf 638,00 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-2,78 Prozent auf 86,10 CHF), Partners Group (-2,36 Prozent auf 653,80 CHF), Richemont (-2,17 Prozent auf 178,35 CHF), Logitech (-1,96 Prozent auf 84,82 CHF) und Sika (-1,56 Prozent auf 161,05 CHF) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 789 833 Aktien gehandelt. Mit 275,396 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Unter den SMI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at