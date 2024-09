SIX-Handel SMI zum Start schwächer

Am Freitag geht es im SMI um 09:12 Uhr via SIX um 0,31 Prozent auf 12 020,94 Punkte nach unten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,410 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,224 Prozent auf 12 031,30 Punkte an der Kurstafel, nach 12 058,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 043,42 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 012,81 Zählern.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 0,333 Prozent. Der SMI lag vor einem Monat, am 20.08.2024, bei 12 266,56 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 20.06.2024, den Wert von 12 128,16 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 20.09.2023, einen Stand von 11 154,11 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 7,62 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 12 483,57 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Givaudan (+ 0,92 Prozent auf 4 511,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,35 Prozent auf 511,20 CHF), Sonova (+ 0,30 Prozent auf 297,90 CHF), Roche (+ 0,15 Prozent auf 267,90 CHF) und Swiss Re (+ 0,09 Prozent auf 115,95 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Richemont (-2,46 Prozent auf 115,15 CHF), Holcim (-1,63 Prozent auf 83,26 CHF), Sika (-1,48 Prozent auf 272,10 CHF), Lonza (-0,85 Prozent auf 536,40 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,78 Prozent auf 240,60 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 517 144 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 232,971 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,51 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at