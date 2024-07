SIX-Handel SPI präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Am Dienstag notiert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,46 Prozent tiefer bei 15 916,41 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,071 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,766 Prozent tiefer bei 15 866,94 Punkten, nach 15 989,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 15 838,41 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 916,41 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, einen Wert von 15 992,27 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.04.2024, wurde der SPI mit 15 267,17 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, wies der SPI einen Wert von 14 861,77 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,24 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 16 309,66 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 455,60 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Idorsia (+ 7,81 Prozent auf 2,26 CHF), SHL Telemedicine (+ 6,74 Prozent auf 4,59 CHF), Orascom Development (+ 6,53 Prozent auf 4,24 CHF), ARYZTA (+ 3,79 Prozent auf 1,67 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (+ 3,70 Prozent auf 0,56 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Evolva (-5,49 Prozent auf 0,90 CHF), Swiss Re (-5,12 Prozent auf 106,65 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-4,75 Prozent auf 8,42 CHF), Molecular Partners (-3,35 Prozent auf 6,35 CHF) und Avolta (ex Dufry) (-3,32 Prozent auf 34,38 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die ARYZTA-Aktie aufweisen. 1 272 570 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 243,066 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Unter den SPI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Adecco SA-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,17 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

