Siyaram Silk Mills legte Quartalsergebnis vor

Siyaram Silk Mills hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 19,11 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 15,03 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,06 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,08 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at