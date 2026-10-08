Solidigm Aktie
WKN DE: SOLID1 / ISIN: NETSOLIDI001
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08.10.2026 02:33:35
SK Hynix’s flash memory unit Solidigm said to pick banks for US IPO in 2027
Goldman Sachs and Morgan Stanley are selected to work on the offering to raise around US$10 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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