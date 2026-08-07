SK REIT legte Quartalsergebnis vor

SK REIT hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 127,95 KRW gegenüber 108,66 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 80,02 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 56,47 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at