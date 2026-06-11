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11.06.2026 06:31:29
Skillsoft präsentierte Quartalsergebnisse
Skillsoft hat am 09.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 4,89 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Skillsoft -4,570 USD je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat Skillsoft 94,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 23,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 124,2 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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