Sky will Kunden persönliche Bundesliga-Konferenz ermöglichen

UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Sky hat auf den Verlust der Samstagkonferenz der Fußball-Bundesliga an den Streamingdienst DAZN reagiert. Der Pay-TV-Sender bietet nach eigenen Angaben von der kommenden Saison an einen interaktiven Service mit dem Titel "My Matchday".

Damit sollen Sky-Kundinnen und -Kunden ihre eigene Konferenz gestalten können. Unter anderem können sie mit der Funktion Multiview alle Spiele um 15.30 Uhr am Samstag in einer Mehrfachbildansicht parallel verfolgen. Beim linearen Angebot wird der Kommentar zu dem von der Redaktion festgelegten Topspiel des Nachmittags zu hören sein.

Mit der Funktion "Match-Alarm" werden die Zuschauerinnen und Zuschauer bei dem von ihnen ausgewählten Spiel über Tore und andere besondere Ereignisse bei den anderen Begegnungen benachrichtigt. Per Knopfdruck können sie sich die Szene dann anschauen. "Match-Alarm" steht vorerst bei Sky Stream oder einem mit dem Internet verbundenen Sky Q Receiver zur Verfügung.

Konferenz künftig bei DAZN

Bei der Auktion der Deutschen Fußball Liga um die nationalen TV-Rechte an der Bundesliga und der 2. Bundesliga für die Saisons 2025/2026 bis 2028/2029 hatte Sky die Rechte an der Erstliga-Konferenz an DAZN abgeben müssen.

Dafür überträgt Sky künftig das Spiel am Freitagabend sowie weiterhin alle Spiele am Samstag einzeln - inklusive des Topspiels um 18.30 Uhr. Außerdem bietet der Pay-TV-Sender seinen Kunden alle Spiele der 2. Bundesliga live.

Der ebenfalls kostenpflichtige Internet-Sportsender DAZN hat sich hingegen erneut die 1. Liga am Sonntag gesichert sowie die Konferenzschaltung am Samstag, die bisher bei der Konkurrenz lief und - vor der Umbenennung von Premiere zu Sky - dort erfunden wurde./clu/DP/he