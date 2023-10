SLB, AWS und Shell arbeiten zwecks Beschleunigung der OSDU® -Datenplattform zusammen

SLB (NYSE: SLB), Amazon Web Services (AWS) und Shell Global Solutions Nederland BV (Shell) haben eine mehrjährige Vereinbarung über eine Zusammenarbeit geschlossen. Gegenstand sind digitale End-to-End-Workflows für Shell mithilfe von SLB Untergrund-Lösungen auf der AWS Cloud-Infrastruktur. Es sollen leistungsstarke, kosteneffiziente digitale Untergrund-Lösungen für Shell und die Branche bereitgestellt werden. Die digitalen Workflows nutzen die OSDU-® Datenplattform-Standards, um Geschäftskunden noch bessere Ergebnisse zu liefern. Das verbessert die Effizienz und Zusammenarbeit und eröffnet Shell und der Energiebranche neue Einblicke. Diese Zusammenarbeit baut auf der bestehenden Allianz von SLB und AWS auf und beschleunigt die Verfügbarkeit der branchenführenden Software von SLB wie Petrel™ Untergrund-Lösungen und Techlog™ Bohrloch-Lösungen auf AWS.

"Cloudbasierte Computerpower und zuverlässige, verfügbare OSDU® Daten, die technischen Standards entsprechen, sind eine gute Grundlage für effiziente Untergrund-Workflows und liefern unseren Ingenieuren die notwendigen Daten. Shell unterstützt weiterhin die OSDU® Forum Community und möchte kommerzielle Lösungen schnell verfügbar machen,” sagte Edwin Verdonk, Executive Vice President Development and Subsurface bei Shell. "Durch diese MOU mit SLB und AWS möchten wir Cloud-Lösungen schneller verfügbar machen und Zugang zur OSDU-® Datenplattform zu bieten.”

"SLB, Shell und AWS haben sich zusammengetan, um die OSDU-® Datenplattform weiter voran zu bingen,” sagte Rakesh Jaggi, President, Digital & Integration, SLB. "Wir fühlen uns schon lange der Offenheit verpflichtet und deshalb stellen wir SLB-Lösungen mit AWS bereit. So haben Kunden mehr Auswahl beim Cloud Provider und sie haben Zugriff auf das breite Serviceangebot von AWS sowie auf Cloud Computing Power für mehr Zusammenarbeit und mehr Effizienz."

Die drei Parteien beschäftigen sich schon lange mit der OSDU-® Datenplattform: Community-Standardisierung, Open Source, Open Marketplace, die Fähigkeit, Branchendaten freizusetzen und die Technologie für die Branche verfügbar zu machen. Die Expansion der Multi-Plattform-Strategie von SLB, die AWS einbezieht, zeigt das Potenzial der Plattform — SLB-Lösungen, die erfolgreich in die Cloud-Infrastruktur von AWS integriert sind, ohne teure und ineffiziente Anpassungen von Anwendungen.

"Diese Zusammenarbeit mit Shell und SLB wird einen neuen Standard für die Anwendung und Interoperabilität von Daten setzen, um Nutzern eine bestmögliche Erfahrung zu möglichst niedrigen Betriebskosten zu bieten,” sagte Howard Gefen, General Manager – Energy & Utilities, AWS. "Die gebündelten Fähigkeiten von Shell, SLB und AWS sichert nicht nur weitflächig Mehrwert, sondern eröffnet auch Innovationspotenziale. Denn die Zusammenarbeit ermöglicht neue Herangehensweisen und Lösungen für Untergrund-Workflows in der Energiebranche.”

Viele Betreiber möchten den OSDU-® Technikstandard anwenden, um Zyklen zu beschleunigen und Kosten zu verringern, indem datenbasierte Entscheidungen in digitale Workflows eingebracht werden und um mühelos zwischen den Lösungen von mehreren Anbietern wechseln zu können. Die drei Parteien möchten mit anderen Partnern zusammenarbeiten, um die einzigartigen Fähigkeiten einer Open Forum-Plattform zu nutzen.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein global tätiges Technologieunternehmen, das die Energie zum Vorteil des Planeten umgestalten will. Mit Niederlassungen in mehr als 100 Ländern und einem diversen Mitarbeiterstab steht die Innovation von Öl und Gas täglich im Fokus. Mit Digitalisierung in großem Umfang, einer Dekarbonisierung der Branche und der Entwicklung neuer Energiesysteme wird die Energiewende vorangetrieben. Mehr Informationen finden Sie unter: slb.com.

OSDU® ist eine eingetragene Handelsmarke der The Open Group.

Petrel™ und Techlog™ sind Handelsmarken von SLB.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des U.S. Federal Securities Gesetzes. Dabei handelt es sich um Aussagen über die Zukunft, nicht über die Vergangenheit. Typisch für diese Aussagen sind Formulierungen wie: "erwarten,” "könnte,” "kann,” "schätzen,” "beabsichtigen,” "vorhersagen,” "wird,” "potentiell,” "geplant" und ähnliche Formulierungen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich in unterschiedlicher Intensität auf unsichere Angelegenheiten. Beispiele sind mögliche Vorteile der neuen Technologien und Partnerschaften von SLB, Aussagen über Ziele, Pläne und Projektionen im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Umwelt, Vorhersagen oder Erwartungen im Hinblick auf die Energiewende und den globalen Klimawandel und Verbesserungen der Verfahren und Technologie. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, wie zum Beispiel die Unfähigkeit, Emissionsziele zu erreichen, die angestrebten strategischen Ziele zu erreichen, Gesetzes- und regulatorische Initiativen gegen Umweltprobleme auf den Weg zu bringen, zur rechten Zeit Genehmigungen zu erhalten und sonstige Risiken und Unsicherheiten, die SLB im jüngsten Formular 10-K, 10-Q und 8-K an die U.S. Securities and Exchange Commission dargelegt hat. Falls eine oder mehrere dieser Risiken oder Unsicherheiten eintritt/eintreten, oder wenn zugrunde liegende Annahmen sich als falsch erweisen, können die Ergebnisse deutlich von den Vorhersagen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gültig. SLB fühlt sich nicht verpflichtet, die hier gemachten Aussagen öffentlich zu korrigieren oder zu aktualisieren, sei es aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder aus sonstigem Grund.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

