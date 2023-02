SLB schließt Übernahme von Gyrodata Incorporated ab

SLB (NYSE: SLB) gab heute bekannt, dass es die Übernahme von Gyrodata Incorporated abgeschlossen hat, einem global tätigen Unternehmen mit Spezialisierung auf gyroskopische Bohrlochpositionierung und Vermessungstechnik. Im Rahmen der Transaktion werden die Bohrlochlochplatzierungs- und Vermessungstechnologien von Gyrodata in den Geschäftsbereich Well Construction von SLB integriert, so dass innovative Bohrlösungen für Kunden bereitgestellt werden können.

Durch diesen Unternehmenszusammenschluss kommt es zu einer Verbesserung der Bohrlochqualität und Senkung des Bohrrisikos, wodurch sogar die entlegensten und komplexesten Lagerstätten erschließbar werden. Die Einbeziehung von Festkörper-Gyro-Messungen in drei Achsen in die neuesten technologischen Innovationen von SLB trägt zur Gewährleistung einer genauere Kontrolle des Bohrpfads, eine Verkürzung der Datenerfassungszeit und eine Verbesserung des Entscheidungsprozesses bei, wodurch die Effizienz der Bohrung insgesamt gesteigert wird.

"Ich freue mich sehr über diesen historischen Augenblick, der dem SLB-Bereich Well Construction und unserer gesamten Branche innovative Lösungen bringt", so Jesus Lamas, President, Well Construction, SLB. "Die Übernahme von Gyrodata aus technologischen Überlegungen steht im Einklang mit der Strategie von SLB, die betriebliche Leistung zu steigern und die Effizienz für unsere Kunden zu verbessern. In Verbund mit unseren Neuro-autonomen Lösungen wird die Übernahme von Gyrodata das Konzept von Bohrtechnologien verändern, indem sie durch Automatisierung im Bohrloch und an der Oberfläche die Leistung beim Bau von Bohrlöchern und die Betriebseffizienz auf ein neues Niveau heben.”

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) treibt als globales Technologieunternehmen Energie-Innovationen voran, die das Gleichgewicht auf unserem Planeten fördern. Mit unserer globalen Präsenz in mehr als 100 Ländern und Mitarbeitern, die fast doppelt so viele Nationalitäten repräsentieren, arbeiten wir jeden Tag daran, Innovationen im Erdöl- und Erdgasbereich hervorzubringen, die digitale Transformation in großem Umfang voranzutreiben, Branchen zu dekarbonisieren und skalierbare neue Energietechnologien zu entwickeln, um die Energiewende zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

Über Gyrodata

Gyrodata ist einer der weltweit führenden Dienstleister für die globale Energiewirtschaft mit beispiellosem Know-how in den Bereichen gyroskopische Vermessung, Bohrlochplatzierung und Technologien zur Bohrlochcharakterisierung. Die einzigartigen Produkte und Dienstleistungen von Gyrodata ermöglichen es seine Kunden die Maximierung der Kohlenwasserstoffrückgewinnung und Optimierung der Lebenszykluskosten einer Anlage. Weitere Informationen finden Sie unter www.gyrodata.com.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Alle Aussagen, die sich auf die zukünftigen Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, finanziellen Bedingungen, Annahmen oder zukünftigen Ereignisse oder Leistungen der Parteien beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Bundeswertpapiergesetze. Diese Aussagen sind unter anderem davon abhängig, dass die erwarteten Vorteile aus der Transaktion realisiert werden können, sowie von anderen Risikofaktoren, die in den jüngsten Formblättern 10-K von SLB und anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen dargelegt werden, die auf der Internetseite der SEC verfügbar sind (). Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten, geschätzten oder prognostizierten Ergebnissen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten lediglich zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und die Parteien lehnen jegliche Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Überarbeitung solcher Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen ab.

Slb.com/newsroom

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230202005912/de/