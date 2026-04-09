Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

SGS Aktie

SGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D68K / ISIN: CH1256740924

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Index im Blick 09.04.2026 12:26:56

SLI aktuell: SLI am Donnerstagmittag in Rot

SLI aktuell: SLI am Donnerstagmittag in Rot

Der SLI zeigt sich derzeit leichter.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,40 Prozent tiefer bei 2 088,02 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,207 Prozent fester bei 2 100,84 Punkten, nach 2 096,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 085,97 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 102,51 Punkten.

SLI auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der SLI bereits um 0,858 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.03.2026, notierte der SLI bei 2 063,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2026, stand der SLI bei 2 175,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.04.2025, erreichte der SLI einen Wert von 1 752,71 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,93 Prozent nach unten. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Zählern.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Helvetia Baloise (+ 1,72 Prozent auf 212,40 CHF), VAT (+ 1,39 Prozent auf 526,20 CHF), Swisscom (+ 1,04 Prozent auf 681,00 CHF), Schindler (+ 0,90 Prozent auf 268,40 CHF) und Swiss Life (+ 0,87 Prozent auf 900,40 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Logitech (-2,33 Prozent auf 72,90 CHF), Sandoz (-1,75 Prozent auf 64,18 CHF), Sonova (-1,32 Prozent auf 178,90 CHF), SGS SA (-1,24 Prozent auf 84,24 CHF) und Amrize (-1,07 Prozent auf 44,53 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 738 248 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 268,280 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 5,65 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Amrize 49,14 0,16% Amrize
Helvetia Baloise Holding AG 233,40 0,60% Helvetia Baloise Holding AG
Logitech S.A. 79,06 1,78% Logitech S.A.
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 347,36 1,57% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 70,92 0,20% Sandoz
Schindler AG (PS) 294,00 0,27% Schindler AG (PS)
SGS SA 91,62 -0,02% SGS SA
Sonova AG 197,80 1,05% Sonova AG
Swiss Life AG (N) 982,60 0,41% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 145,55 -0,14% Swiss Re AG
Swisscom AG 735,00 -0,68% Swisscom AG
UBS 35,18 -0,93% UBS
VAT 586,40 0,83% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 591,80 -3,49% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 112,89 0,55%

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