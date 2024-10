SLI aktuell: SLI nachmittags im Minus

So bewegt sich der SLI nachmittags.

Um 15:42 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,71 Prozent schwächer bei 1 970,94 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,040 Prozent stärker bei 1 985,90 Punkten, nach 1 985,11 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 1 985,90 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 968,35 Punkten lag.

SLI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Verlust von 1,11 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.09.2024, erreichte der SLI einen Wert von 1 997,80 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 03.07.2024, den Stand von 1 951,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.10.2023, lag der SLI-Kurs bei 1 682,71 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 11,76 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 023,54 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 742,94 Punkten.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Sandoz (+ 2,72 Prozent auf 35,10 CHF), Sonova (+ 2,67 Prozent auf 314,80 CHF), Lonza (+ 0,60 Prozent auf 534,60 CHF), Novartis (+ 0,50 Prozent auf 97,72 CHF) und Temenos (+ 0,17 Prozent auf 58,40 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Sika (-3,24 Prozent auf 269,00 CHF), Richemont (-1,69 Prozent auf 131,25 CHF), Geberit (-1,64 Prozent auf 538,40 CHF), Logitech (-1,52 Prozent auf 72,44 CHF) und Nestlé (-1,41 Prozent auf 83,86 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1 226 028 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 231,733 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,14 zu Buche schlagen. Mit 8,69 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at