SLI aktuell: SLI zum Start leichter

Der SLI fällt am vierten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,74 Prozent tiefer bei 2 214,34 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,695 Prozent auf 2 215,33 Punkte an der Kurstafel, nach 2 230,83 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 2 216,61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 212,78 Punkten lag.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Verluste von 1,90 Prozent. Vor einem Monat, am 01.09.2026, lag der SLI noch bei 2 294,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, wies der SLI 2 267,21 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 000,34 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,95 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern erreicht.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit VAT (+ 0,76 Prozent auf 686,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,63 Prozent auf 79,92 CHF), Logitech (+ 0,36 Prozent auf 84,72 CHF), Amrize (+ 0,35 Prozent auf 31,48 CHF) und Straumann (+ 0,00 Prozent auf 91,54 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Richemont (-2,07 Prozent auf 175,40 CHF), Sika (-1,71 Prozent auf 180,85 CHF), Julius Bär (-1,37 Prozent auf 73,26 CHF), UBS (-1,37 Prozent auf 39,74 CHF) und SGS SA (-1,22 Prozent auf 94,16 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 392 963 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 293,432 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,49 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,53 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at