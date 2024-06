SLI-Handel aktuell: SLI fällt nachmittags

Am Montag bewegt sich der SLI um 15:41 Uhr via SIX 1,01 Prozent leichter bei 1 967,04 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,836 Prozent auf 1 970,44 Punkte an der Kurstafel, nach 1 987,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 1 967,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 982,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Der SLI stand noch vor einem Monat, am 10.05.2024, bei 1 918,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, einen Stand von 1 906,37 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, bei 1 757,99 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 11,54 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 993,61 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 742,94 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Givaudan (+ 0,56 Prozent auf 4 338,00 CHF), Holcim (+ 0,40 Prozent auf 80,30 CHF), VAT (+ 0,12 Prozent auf 490,30 CHF), Sika (-0,11 Prozent auf 270,60 CHF) und Temenos (-0,16 Prozent auf 61,30 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Sandoz (-2,18 Prozent auf 31,48 CHF), Nestlé (-2,12 Prozent auf 95,94 CHF), UBS (-2,01 Prozent auf 27,85 CHF), Swiss Re (-1,58 Prozent auf 111,85 CHF) und Straumann (-1,41 Prozent auf 115,10 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 2 027 963 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 261,080 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,75 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 5,79 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

