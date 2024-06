SLI-Handel aktuell: SLI fällt zurück

Um 15:41 Uhr fällt der SLI im SIX-Handel um 0,03 Prozent auf 1 947,01 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,256 Prozent auf 1 952,66 Punkte an der Kurstafel, nach 1 947,67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 954,31 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 941,25 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Plus von 0,391 Prozent. Der SLI wies vor einem Monat, am 28.05.2024, einen Stand von 1 943,98 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.03.2024, wies der SLI 1 923,91 Punkte auf. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 28.06.2023, mit 1 751,99 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 10,41 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 1 993,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Temenos (+ 1,38 Prozent auf 62,35 CHF), Partners Group (+ 1,19 Prozent auf 1 151,00 CHF), Lonza (+ 1,03 Prozent auf 491,80 CHF), Logitech (+ 0,97 Prozent auf 87,28 CHF) und Sonova (+ 0,91 Prozent auf 278,40 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Swatch (I) (-2,21 Prozent auf 183,40 CHF), Givaudan (-2,14 Prozent auf 4 258,00 CHF), Straumann (-1,54 Prozent auf 111,90 CHF), Richemont (-1,20 Prozent auf 140,30 CHF) und Sandoz (-0,82 Prozent auf 32,59 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1 647 718 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 248,265 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,55 zu Buche schlagen. Swiss Re lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,92 Prozent.

Redaktion finanzen.at