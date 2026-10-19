SLI-Handel aktuell: SLI schwächelt nachmittags

Am Montag tendiert der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,37 Prozent leichter bei 2 298,27 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0,424 Prozent leichter bei 2 297,01 Punkten, nach 2 306,78 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Montag sein Tagestief bei 2 293,75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 301,28 Punkten lag.

SLI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, notierte der SLI bei 2 215,38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, notierte der SLI bei 2 298,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Stand von 2 035,68 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 6,85 Prozent. Bei 2 352,31 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Zählern.

Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Logitech (+ 1,04 Prozent auf 87,18 CHF), Givaudan (+ 0,82 Prozent auf 3 947,00 CHF), Lonza (+ 0,66 Prozent auf 608,00 CHF), Swisscom (+ 0,60 Prozent auf 672,50 CHF) und Partners Group (+ 0,53 Prozent auf 610,60 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-1,74 Prozent auf 74,36 CHF), UBS (-1,69 Prozent auf 38,96 CHF), Julius Bär (-1,66 Prozent auf 69,72 CHF), Straumann (-1,41 Prozent auf 92,50 CHF) und Lindt (-1,07 Prozent auf 8 330,00 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1 598 887 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 326,266 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 7,43 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at