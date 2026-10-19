Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|SLI-Performance
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19.10.2026 15:58:48
SLI-Handel aktuell: SLI schwächelt nachmittags
Am Montag tendiert der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,37 Prozent leichter bei 2 298,27 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0,424 Prozent leichter bei 2 297,01 Punkten, nach 2 306,78 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte am Montag sein Tagestief bei 2 293,75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 301,28 Punkten lag.
SLI-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, notierte der SLI bei 2 215,38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, notierte der SLI bei 2 298,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Stand von 2 035,68 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 6,85 Prozent. Bei 2 352,31 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Zählern.
Tops und Flops im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Logitech (+ 1,04 Prozent auf 87,18 CHF), Givaudan (+ 0,82 Prozent auf 3 947,00 CHF), Lonza (+ 0,66 Prozent auf 608,00 CHF), Swisscom (+ 0,60 Prozent auf 672,50 CHF) und Partners Group (+ 0,53 Prozent auf 610,60 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-1,74 Prozent auf 74,36 CHF), UBS (-1,69 Prozent auf 38,96 CHF), Julius Bär (-1,66 Prozent auf 69,72 CHF), Straumann (-1,41 Prozent auf 92,50 CHF) und Lindt (-1,07 Prozent auf 8 330,00 CHF).
SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1 598 887 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 326,266 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte
Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 7,43 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|Amrize
|33,71
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|Givaudan AG
|4 254,00
|1,09%
|Julius Bär
|75,00
|-1,11%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|8 975,00
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|Logitech S.A.
|95,12
|2,54%
|Lonza AG (N)
|658,00
|1,76%
|Partners Group AG
|656,60
|0,34%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|408,01
|0,62%
|Straumann Holding AG
|99,64
|-0,66%
|Swiss Re AG
|161,35
|0,81%
|Swisscom AG
|721,50
|0,77%
|UBS
|41,98
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Indizes in diesem Artikel
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