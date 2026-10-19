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WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

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SLI-Performance 19.10.2026 15:58:48

SLI-Handel aktuell: SLI schwächelt nachmittags

SLI-Handel aktuell: SLI schwächelt nachmittags

Der SLI zeigt sich am Montagnachmittag leichter.

Am Montag tendiert der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,37 Prozent leichter bei 2 298,27 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0,424 Prozent leichter bei 2 297,01 Punkten, nach 2 306,78 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Montag sein Tagestief bei 2 293,75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 301,28 Punkten lag.

SLI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, notierte der SLI bei 2 215,38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, notierte der SLI bei 2 298,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Stand von 2 035,68 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 6,85 Prozent. Bei 2 352,31 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Zählern.

Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Logitech (+ 1,04 Prozent auf 87,18 CHF), Givaudan (+ 0,82 Prozent auf 3 947,00 CHF), Lonza (+ 0,66 Prozent auf 608,00 CHF), Swisscom (+ 0,60 Prozent auf 672,50 CHF) und Partners Group (+ 0,53 Prozent auf 610,60 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-1,74 Prozent auf 74,36 CHF), UBS (-1,69 Prozent auf 38,96 CHF), Julius Bär (-1,66 Prozent auf 69,72 CHF), Straumann (-1,41 Prozent auf 92,50 CHF) und Lindt (-1,07 Prozent auf 8 330,00 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1 598 887 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 326,266 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 7,43 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 80,28 -0,94% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 33,71 0,09% Amrize
Givaudan AG 4 254,00 1,09% Givaudan AG
Julius Bär 75,00 -1,11% Julius Bär
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 8 975,00 -0,50% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 95,12 2,54% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 658,00 1,76% Lonza AG (N)
Partners Group AG 656,60 0,34% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 408,01 0,62% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Straumann Holding AG 99,64 -0,66% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 161,35 0,81% Swiss Re AG
Swisscom AG 721,50 0,77% Swisscom AG
UBS 41,98 -0,83% UBS

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