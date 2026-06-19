Straumann Aktie
WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666
|SLI im Blick
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19.06.2026 17:58:53
SLI-Handel aktuell: SLI verliert schlussendlich
Letztendlich beendete der SLI den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,14 Prozent) bei 2 212,64 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,171 Prozent auf 2 211,95 Punkte an der Kurstafel, nach 2 215,73 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 203,75 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 221,34 Zählern.
SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,055 Prozent nach unten. Der SLI wurde vor einem Monat, am 19.05.2026, mit 2 122,84 Punkten bewertet. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 19.03.2026, bei 1 982,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, wies der SLI einen Stand von 1 938,92 Punkten auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,87 Prozent nach oben. Bei 2 223,32 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im SLI aktuell
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Alcon (+ 1,85 Prozent auf 52,86 CHF), Givaudan (+ 1,85 Prozent auf 3 252,00 CHF), Lonza (+ 1,44 Prozent auf 498,70 CHF), Swiss Re (+ 1,06 Prozent auf 123,40 CHF) und Swiss Life (+ 0,76 Prozent auf 877,80 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Amrize (-3,15 Prozent auf 43,61 CHF), Partners Group (-2,66 Prozent auf 681,00 CHF), Sonova (-1,63 Prozent auf 193,20 CHF), Julius Bär (-1,36 Prozent auf 65,48 CHF) und Straumann (-1,32 Prozent auf 104,65 CHF).
Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 17 992 049 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 282,530 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,46 erwartet. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 6,73 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Alcon AG
|57,00
|0,99%
|Amrize
|46,88
|-2,62%
|Galderma
|185,00
|-1,07%
|Givaudan AG
|3 500,00
|1,01%
|Julius Bär
|70,30
|-2,17%
|Lonza AG (N)
|536,80
|0,45%
|Partners Group AG
|733,40
|-3,27%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|344,00
|-0,41%
|Sonova AG
|207,80
|-2,35%
|Straumann Holding AG
|112,60
|-1,53%
|Swiss Life AG (N)
|943,20
|-0,11%
|Swiss Re AG
|132,85
|0,30%
|UBS
|44,23
|-0,14%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 212,64
|-0,14%
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