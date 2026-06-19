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SLI im Blick 19.06.2026 17:58:53

SLI-Handel aktuell: SLI verliert schlussendlich

SLI-Handel aktuell: SLI verliert schlussendlich

Am Freitagabend hielten sich die Anleger in Zürich zurück.

Letztendlich beendete der SLI den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,14 Prozent) bei 2 212,64 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,171 Prozent auf 2 211,95 Punkte an der Kurstafel, nach 2 215,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 203,75 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 221,34 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,055 Prozent nach unten. Der SLI wurde vor einem Monat, am 19.05.2026, mit 2 122,84 Punkten bewertet. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 19.03.2026, bei 1 982,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, wies der SLI einen Stand von 1 938,92 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,87 Prozent nach oben. Bei 2 223,32 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SLI aktuell

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Alcon (+ 1,85 Prozent auf 52,86 CHF), Givaudan (+ 1,85 Prozent auf 3 252,00 CHF), Lonza (+ 1,44 Prozent auf 498,70 CHF), Swiss Re (+ 1,06 Prozent auf 123,40 CHF) und Swiss Life (+ 0,76 Prozent auf 877,80 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Amrize (-3,15 Prozent auf 43,61 CHF), Partners Group (-2,66 Prozent auf 681,00 CHF), Sonova (-1,63 Prozent auf 193,20 CHF), Julius Bär (-1,36 Prozent auf 65,48 CHF) und Straumann (-1,32 Prozent auf 104,65 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 17 992 049 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 282,530 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,46 erwartet. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 6,73 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Amrize 46,88 -2,62% Amrize
Galderma 185,00 -1,07% Galderma
Givaudan AG 3 500,00 1,01% Givaudan AG
Julius Bär 70,30 -2,17% Julius Bär
Lonza AG (N) 536,80 0,45% Lonza AG (N)
Partners Group AG 733,40 -3,27% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 344,00 -0,41% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sonova AG 207,80 -2,35% Sonova AG
Straumann Holding AG 112,60 -1,53% Straumann Holding AG
Swiss Life AG (N) 943,20 -0,11% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 132,85 0,30% Swiss Re AG
UBS 44,23 -0,14% UBS

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SLI 2 212,64 -0,14%

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