07.01.2026 06:31:28
Slogan präsentierte Quartalsergebnisse
Slogan äußerte sich am 06.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 7,52 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -10,900 JPY erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Slogan im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 297,3 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 265,2 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
