Smartgiant Technology A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Smartgiant Technology A hat am 27.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -0,02 CNY. Ein Jahr zuvor waren 0,160 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 78,5 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 69,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,150 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Smartgiant Technology A ein EPS von 0,230 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 258,28 Millionen CNY gegenüber 184,28 Millionen CNY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at