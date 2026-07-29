SMC Global Securities: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SMC Global Securities hat sich am 26.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 1,75 INR gegenüber 1,42 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,16 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SMC Global Securities einen Umsatz von 4,26 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at