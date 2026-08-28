SMI aktuell: SMI am Mittag mit Kursplus

Am Freitag verbucht der SMI um 12:09 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0,21 Prozent auf 14 414,41 Punkte. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,681 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 14 440,18 Zählern und damit 0,388 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (14 384,37 Punkte).

Der Höchststand des SMI lag heute bei 14 460,05 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 400,41 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Verluste von 0,237 Prozent. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 28.07.2026, den Stand von 14 571,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, wurde der SMI mit 13 504,76 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 219,20 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 8,81 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Richemont (+ 1,65 Prozent auf 194,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,54 Prozent auf 80,50 CHF), Givaudan (+ 1,28 Prozent auf 3 316,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,92 Prozent auf 219,00 CHF) und Sika (+ 0,84 Prozent auf 193,15 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Alcon (-1,51 Prozent auf 57,58 CHF), Partners Group (-1,01 Prozent auf 744,20 CHF), Nestlé (-0,39 Prozent auf 78,21 CHF), Logitech (-0,38 Prozent auf 78,90 CHF) und Roche (-0,33 Prozent auf 362,80 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 887 761 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 312,561 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,51 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at