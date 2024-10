SMI aktuell: SMI beendet die Sitzung im Minus

Zum Handelsende agierten die Börsianer in Zürich vorsichtiger.

Am Freitag schloss der SMI nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 12 000,53 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,433 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,181 Prozent leichter bei 11 990,52 Punkten in den Freitagshandel, nach 12 012,32 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 12 030,88 Punkte, das Tagestief hingegen 11 958,56 Zähler.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 1,44 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 04.09.2024, lag der SMI bei 12 176,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.07.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 068,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.10.2023, wies der SMI einen Stand von 10 756,19 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 7,43 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 12 483,57 Punkten. 11 064,90 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Zurich Insurance (+ 0,95 Prozent auf 509,60 CHF), Holcim (+ 0,88 Prozent auf 82,30 CHF), UBS (+ 0,84 Prozent auf 26,41 CHF), Swiss Re (+ 0,83 Prozent auf 114,85 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,63 Prozent auf 224,60 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Givaudan (-1,58 Prozent auf 4 434,00 CHF), Lonza (-1,39 Prozent auf 525,00 CHF), Geberit (-1,27 Prozent auf 529,00 CHF), Alcon (-1,12 Prozent auf 83,04 CHF) und Roche (-1,03 Prozent auf 258,50 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3 654 005 Aktien gehandelt. Mit 232,981 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,14 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,46 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

