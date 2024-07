SMI aktuell: SMI letztendlich schwächer

Am Freitag stand der SMI via SIX zum Handelsende 0,52 Prozent im Minus bei 12 006,14 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,375 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,224 Prozent höher bei 12 095,78 Punkten in den Freitagshandel, nach 12 068,80 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Freitag bei 12 111,63 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 11 991,62 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der SMI bereits um 0,833 Prozent nach. Der SMI wies vor einem Monat, am 05.06.2024, einen Wert von 12 150,02 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.04.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 495,79 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.07.2023, stand der SMI noch bei 11 193,92 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 7,48 Prozent zu Buche. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12 295,18 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 11 064,90 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Partners Group (+ 1,42 Prozent auf 1 217,00 CHF), Lonza (+ 0,68 Prozent auf 502,20 CHF), Swiss Life (-0,03 Prozent auf 659,40 CHF), Roche (-0,04 Prozent auf 243,30 CHF) und Swisscom (-0,10 Prozent auf 511,50 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Sonova (-1,89 Prozent auf 275,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,56 Prozent auf 49,73 CHF), Logitech (-1,54 Prozent auf 84,60 CHF), Givaudan (-1,44 Prozent auf 4 257,00 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,31 Prozent auf 264,10 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 2 579 626 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SMI mit 244,661 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Mit 6,10 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

