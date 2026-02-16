SMI aktuell: SMI mittags mit Gewinnen

Der SMI notiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,37 Prozent stärker bei 13 650,91 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,609 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,053 Prozent höher bei 13 607,88 Punkten in den Handel, nach 13 600,67 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 13 607,18 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 655,64 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Der SMI bewegte sich noch vor einem Monat, am 16.01.2026, bei 13 413,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12 634,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12 839,87 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,05 Prozent. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 13 655,64 Punkten. 12 941,92 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell UBS (+ 1,84 Prozent auf 32,69 CHF), Zurich Insurance (+ 1,52 Prozent auf 560,40 CHF), Logitech (+ 1,40 Prozent auf 69,42 CHF), Holcim (+ 1,34 Prozent auf 70,86 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,69 Prozent auf 70,46 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Sonova (-1,47 Prozent auf 195,00 CHF), Sika (-0,77 Prozent auf 155,10 CHF), Richemont (-0,60 Prozent auf 157,70 CHF), Alcon (-0,59 Prozent auf 60,64 CHF) und Swisscom (-0,57 Prozent auf 698,50 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 923 674 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 313,956 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,45 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,49 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at