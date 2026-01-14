SMI aktuell: SMI nachmittags mit Kursplus

Am Mittwoch tendiert der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,90 Prozent fester bei 13 484,71 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,549 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,045 Prozent fester bei 13 370,80 Punkten in den Handel, nach 13 364,73 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 13 485,09 Punkte, das Tagestief hingegen 13 376,09 Zähler.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,842 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, betrug der SMI-Kurs 12 887,48 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 14.10.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12 434,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, betrug der SMI-Kurs 11 702,57 Punkte.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 3,19 Prozent auf 184,65 CHF), Novartis (+ 1,97 Prozent auf 115,88 CHF), Swiss Re (+ 1,91 Prozent auf 127,80 CHF), Sika (+ 1,81 Prozent auf 151,80 CHF) und Nestlé (+ 1,42 Prozent auf 76,27 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Alcon (-1,12 Prozent auf 63,74 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,79 Prozent auf 60,40 CHF), Swiss Life (-0,51 Prozent auf 865,40 CHF), Partners Group (-0,35 Prozent auf 1 011,00 CHF) und UBS (+ 0,05 Prozent auf 37,97 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2 237 212 Aktien gehandelt. Mit 292,356 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,09 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,44 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

