SMI-Handel aktuell: SMI beginnt Handel mit Gewinnen

Um 09:12 Uhr erhöht sich der SMI im SIX-Handel um 0,67 Prozent auf 12 062,86 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,421 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,778 Prozent höher bei 12 075,51 Punkten in den Handel, nach 11 982,30 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 083,96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 12 059,66 Einheiten.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 0,683 Prozent. Vor einem Monat, am 19.08.2024, wurde der SMI mit 12 275,24 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 19.06.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 060,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.09.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 068,70 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 7,99 Prozent. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12 483,57 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Partners Group (+ 1,51 Prozent auf 1 210,50 CHF), Alcon (+ 1,37 Prozent auf 82,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,33 Prozent auf 48,17 CHF), Geberit (+ 1,32 Prozent auf 553,20 CHF) und Sika (+ 1,08 Prozent auf 270,70 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Swisscom (-0,36 Prozent auf 547,50 CHF), Givaudan (-0,18 Prozent auf 4 448,00 CHF), Swiss Re (+ 0,26 Prozent auf 115,70 CHF), Novartis (+ 0,38 Prozent auf 98,41 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,43 Prozent auf 509,20 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SMI sticht die Richemont-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 174 736 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 235,786 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

