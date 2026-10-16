SMI-Handel aktuell: SMI mittags stärker

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Freitag.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,06 Prozent fester bei 14 358,30 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,625 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,060 Prozent auf 14 358,18 Punkte an der Kurstafel, nach 14 349,51 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 14 383,45 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 320,25 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der SMI bereits um 3,69 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, bewegte sich der SMI bei 13 868,66 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 16.07.2026, einen Wert von 14 267,19 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 702,08 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,39 Prozent. Bei 14 669,51 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SMI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Partners Group (+ 1,87 Prozent auf 611,40 CHF), Holcim (+ 1,19 Prozent auf 64,78 CHF), Richemont (+ 1,17 Prozent auf 177,10 CHF), Galderma (+ 1,16 Prozent auf 174,15 CHF) und Amrize (+ 1,13 Prozent auf 31,19 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Novartis (-1,24 Prozent auf 124,34 CHF), Roche (-0,76 Prozent auf 376,80 CHF), Givaudan (-0,69 Prozent auf 3 908,00 CHF), Lonza (-0,50 Prozent auf 600,80 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,05 Prozent auf 76,24 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 531 458 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 317,750 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,51 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at