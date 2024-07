SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Life-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Am 19.07.2023 wurden Swiss Life-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 535,00 CHF. Bei einem Swiss Life-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,869 Swiss Life-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 18.07.2024 1 254,95 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 671,40 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +25,50 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Swiss Life belief sich zuletzt auf 18,81 Mrd. CHF. Die Swiss Life-Aktie wurde am 20.10.2000 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Ein Swiss Life-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 56,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

