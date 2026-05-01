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01.05.2026 06:31:29
Smith Micro Software präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Smith Micro Software hat am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,15 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Smith Micro Software ein EPS von -0,280 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,66 Prozent auf 4,2 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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